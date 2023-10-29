الأهالي خرجوا للتنزه والتعليم عن بُعد.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك وضواحيها

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة مساء أمس الأحد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على تبوك وضواحيها؛ وسالت إثرها الأودية والشعاب..وتفصيلاً، شملت الأمطار مراكز القليبة وأشواق وشقري وبئر ابن هرماس وبجدة والسرو، وعددًا من المراكز التابعة لمنطقة تبوك..

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداء من اليوم الاثنين إلى الجمعة المقبلة..

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