سلاح الجو الروسي يحصل على مروحية 'Mi-26T2V' العملاقة!

حصلت قوات سلاح الجو في الجيش الروسي على مروحية Mi-26T2V الجديدة. وهي نسخة مطورة عن مروحية"Mi-26" الشهيرة.

وحصلت مروحية Mi-26T2V على مجمع الدفاع الجوي Vitebsk المطور في روسيا والقادر على حمايتها من الصواريخ الموجهة والأسلحة المضادة للطائرات، وزوّدت بمعدات جديدة للرؤية الليلية، وحصلت على أنظمة ملاحة واتصالات مطوّرة تمكنها من الاتصال مع الأقمار الصناعية.

نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع. headtopics.com

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.أظهرت لقطات وصور حجم دمار كبير في عدد من المناطق الإسرائيلية بينها تل أبيب وضواحيها جراء قصف متتالي نفذته كتائب القسام وسرايا القدس في ساعات المساء. headtopics.com

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حميميم: سلاح الجو الروسي يستهدف مخابئ تحت الأرض تابعة للمسلحين في إدلب واللاذقيةأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية قصفت مخابئ سرية تحت الأرض تابعة لمسلحين في إدلب واللاذقية. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد سلاح الجو التابع لحماس (فيديو)أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عصام أبو ركبة قائد سلاح الجو التابع لحركة 'حماس' بتدمير مقر له في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لإحباط مقاتلاته هجوما جويا في منطقة البحر الأحمرنشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو أفاد بأنه يوثق عملية إحباط سلاح الجو هجوما جويا في منطقة البحر الأحمر. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن 'تصفية' عصام أبو ركبة قائد سلاح الجو في 'حماس'وفق بيان للجيش على منصة 'إكس'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي مكثف على غزة في ساعات المساء يتركز في محيط مستشفى القدس (فيديو)يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم. اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي مكثف يتركز في محيط مستشفى القدس بغزةيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا... اقرأ أكثر ⮕