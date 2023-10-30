إسرائيل توثق قصفها موقعا سوريا عسكريا بفيديو

إكسوأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 45 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 32 منها جوية و13 برية.وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 45 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 32 منها جوية و13 برية.

إكسوأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 45 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 32 منها جوية و13 برية.وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 45 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 32 منها جوية و13 برية.

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قصف عنيف على غزة.. وإسرائيل مستمرة بعمليتها البريةتواصل إسرائيل قصفها المكثف والعنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة جواً وبراً، مع استمرار العملية البرية العسكرية التي انطلقت مساء أمس الجمعة من 3 محاور.فقد ش اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لقصفه أهدافا في لبناننشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق شنه غارات جوية على أهداف في لبنان، وذلك بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل ونهاريا وكريات شمونا شمال إسرائيل تسببت بحرائق ودمار. اقرأ أكثر ⮕

المقداد: إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانيةأكد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد أن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية، وأن الوقت لن يطول أمام من دعموا إسرائيل عبر تقديمهم 'وعد بلفور'. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تكثف قصفها على غزة وتوسع عملياتها البريةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

'القسام' تعلن توجيه ضربة صاروخية نحو قاعدة زيكيم في عسقلانأعلنت كتائب القسام، قصفها قاعدة 'زيكيم' في عسقلان برشقة صاروخية جديدة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل قواته البرية في قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مشاهد جديدة توثق توغل قواته البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕