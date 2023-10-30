متظاهرون يقتحمون مطارا في روسيا بعد وصول رحلة من دولة الاحتلال (شاهد)

وأعلنت جمهورية داغستان الروسية الأحد سقوط جرحى في مطار محج قلعة إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب.وذكرت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن تمكنت من إخراج المتظاهرين من مطار محج قلعة في داغستان، مشيرة إلى أن المطار سيظل مغلقا لحين إعادة الوضع إلى"طبيعته".

وأمرت لجنة التحقيق الروسية بإجراء تحقيق جنائي في الواقعة، بينما حثت دولة الاحتلال السلطات على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها بعد الاحتجاجات في المطار. وقالت خارجية الاحتلال في بيان إن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود.

وأضاف البيان أن"دولة الاحتلال تنظر إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان على أنها أمر خطير". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحشود صاخبة تلوح بالأعلام الفلسطينية داخل مبنى الركاب في مطار محج قلعة وحوله.وأظهرت وسائل إعلام روسية أخرى مجموعة تحاول الاقتراب من الطائرة لكن الركاب ظلوا بأمان على متنها. headtopics.com

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