أميركا تحث شركات الأصول المشفرة على وقف التمويل غير المشروع

وأضاف أنه مع ذلك "هناك من يرغبون، خاصة (في) مجال الأصول الرقمية، في الابتكار بغض النظر عن تداعياته بدلا من القيام بذلك بمسؤولية، بما يشمل الحماية منوغيرها في النظام البيئي للعملات الافتراضية خطوات لحرمان الإرهابيين من إمكانية الوصول إلى الموارد. وفي حالة عدم التحرك لمنع التدفقات المالية غير المشروعة، فستأخذ الولايات المتحدة وشركاؤنا على عاتقها هذه المهمة".

وأضاف أنه مع ذلك "هناك من يرغبون، خاصة (في) مجال الأصول الرقمية، في الابتكار بغض النظر عن تداعياته بدلا من القيام بذلك بمسؤولية، بما يشمل الحماية منوغيرها في النظام البيئي للعملات الافتراضية خطوات لحرمان الإرهابيين من إمكانية الوصول إلى الموارد. وفي حالة عدم التحرك لمنع التدفقات المالية غير المشروعة، فستأخذ الولايات المتحدة وشركاؤنا على عاتقها هذه المهمة".

اقرأ أكثر:

skynewsarabia »

اليابان تحث إسرائيل على وقف مؤقت للهجمات على غزةحثّت اليابان، اليوم (الخميس)، إسرائيل على وقف هجومها على قطاع غزة المحاصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بحسب «رويترز». اقرأ أكثر ⮕

مكاسب الأصول الروسية المجمدة تضع «يوروكلير» في مأزق مزدوجتجد شركة «يوروكلير» للتسويات المالية نفسها في أزمة غير متوقعة، بعد أن تم تكليفها بإدارة الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات الأوروبية. اقرأ أكثر ⮕

أسماء وتفاصيل.. عقوبات أميركية تستهدف مصادر دعم وتمويل حماسفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، جولة ثانية من العقوبات على مسؤولين رئيسيين مرتبطين بحماس، وذلك عقب الهجوم الأخير الذي شنته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الفلسطيني: يجب وقف النار بشكل شامل في غزةشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، من لاهاي على أنه يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل السماح بدخول المس اقرأ أكثر ⮕

PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول الإدراج في السعودية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةPIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول الإدراج في السعودية قال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد الحميد: إن الصندوق يشجع مدراء الأصول اقرأ أكثر ⮕

محافظ الأحساء يتابع أعمال توسعة المطار الدوليأشاد سمو محافظ الأحساء بما يشهده العمل من تطور، حاثا الجميع على استمرار العمل بنفس الكفاءة وبروح فريق العمل الحريص على اكتمال هذا المشروع التنموي الهام. اقرأ أكثر ⮕