الشرطة الإسرائيلية تحذر السكان من 'واتساب'.. لماذا؟

نصحت الشرطة ومديرية الإنترنت في إسرائيل السكان، الجمعة، بعدم الرد على مكالمات "واتساب" من أرقام مجهولة قادمة من الخارج."، فإن التحذير يقول إن هذه المكالمات "قد تكون جزءا من محاولة اختراق الهواتف"، في ظل الهجمات الإسرائيلية علىكما طلبت السلطات من مستخدمي "واتساب" ضبط إعدادات الخصوصية، لحجب المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

ويبدو أن المكالمات، التي تشمل أيضا اتصالات الفيديو، كانت تتوالي بكثرة على هواتف الإسرائيليين مؤخرا، وفقا للسلطات. وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن "مكالمة واحدة على الأقل جاءت إلى رقم هاتف الصحيفة من رقم أميركي"، الجمعة."، فإن التحذير يقول إن هذه المكالمات "قد تكون جزءا من محاولة اختراق الهواتف"، في ظل الهجمات الإسرائيلية علىكما طلبت السلطات من مستخدمي "واتساب" ضبط إعدادات الخصوصية، لحجب المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة.

ويبدو أن المكالمات، التي تشمل أيضا اتصالات الفيديو، كانت تتوالي بكثرة على هواتف الإسرائيليين مؤخرا، وفقا للسلطات. وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن "مكالمة واحدة على الأقل جاءت إلى رقم هاتف الصحيفة من رقم أميركي"، الجمعة. headtopics.com

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