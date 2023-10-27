حرب غزة: لماذا اصطف أكبر حزبين بريطانيين وراء إسرائيل؟

ما زال القصف الإسرائيلي على غزة يتواصل لفترة كادت تتجاوز الثلاثة أسابيع، دون أي بادرة على احتمال توقفه. وأدى اشتداد الغارات والارتفاع اليومي في أعداد الضحايا إلى دعوات دولية إلى وقف إطلاق النار، وإن كان ذلك لفترة وجيزة للسماح بدخول المعونات التي يحتاجها أهل القطاع.قد لا يكون هناك تباين بارز في موقفي الحزبين الأساسيين: المحافظين والعمال، لكن موقف الحزب الوطني الاسكتلندي كان فريدا.

ثم قال: "من الواضح أيضا أنه يجب علينا دعم الشعب الفلسطيني، فهو ضحية حماس أيضا. وتستخدم حماس الأبرياء دروعا بشرية". وقال "إننا نقف مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة إرهابيي حماس. نحن نؤيد القانون الدولي، وحماية أرواح الأبرياء، والدعم الإنساني للفلسطينيين. ونحن نفعل ذلك، لأننا نؤيد المسار السياسي لحل الدولتين".ولا تظهر تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، زعيم حزب المحافظين، وما أدلى به زعيم حزب العمال اختلافا واضحا بين موقفي الحزبين.واتفق زعيما الحزبين في أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولم يستخدما تعبير "وقف إطلاق النار"، كما قال كريس ماسون، المحرر السياسي في بي بي سي.

وقد يكون دافع يوسف الأكبر وراء الموقف الذي اتخذه حزبه هو مناصرة الحزب، الذي يسعى إلى الانفصال عن المملكة المتحدة، كما يقول بعض المحللين، لحركات الاستقلال وتقرير المصير.في الذكرى الـ 75 لحرب عام 1948 أعلنت البارونة سعيدة وارسي، عضوة حزب المحافظين في مجلس اللوردات، رسميا إنشاء جمعية "أصدقاء فلسطين المحافظين"، التي طال انتظارها، بحسب ما قالته. headtopics.com

وهي نفسها كانت قد استقالت من حكومة ديفيد كاميرون في عام 2014، احتجاجا على موقف الحكومة من القصف الإسرائيلي على غزة وقتها، الذي أدى إلى قتل أكثر من 2000 فلسطيني. إذ لا تزال القيم والسياسات الأساسية لحزب المحافظين، بحسب ما تقول، تتعارض مع أهداف النضال الفلسطيني ودوافعه، مضيفة أن من يدعمون نضال الفلسطينيين يميلون عموما إلى أن يكونوا من أصحاب الاتجاهات السياسية اليسارية.

وابتعد الحزب عن القيم اليسارية في عهد زعيمه الجديد، ستارمر، ومن هنا تغيرت سياسة الحزب تجاه الفلسطينيين، ومالت أكثر إلى الجانب الآخر.يواجه حزب المحافظين منذ أيام انتقادات، ليس بسبب الحرب في غزة كما قد يتوقع، وإنما بسبب مسودة قانون يتعلق بالفلسطينيين وإسرائيل، وهو مشروع قانون يحظر مقاطعة إسرائيل.وأثار المشروع قلق عدد من أعضاء الحزب في البرلمان، لأنهم رأوا فيه "انتهاكا لحرية التعبير"، و"قسوة" في الصياغة. headtopics.com

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