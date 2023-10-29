أمطار وسيول حتى الجمعة.. تحذير من الدفاع المدني: ابقوا في أماكن آمنة

فاجأ الجميع.. الداخلية الكويتية تتخذ قرارا بشأن إلغاء إقامة العمالة المنزليةدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وكذلك الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وكذلك الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الجمعة المقبل.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: twasulnews »

«المدني» يحذّر: ابقوا في أماكن آمنة.. أمطار رعدية حتى الثلاثاء«المدني» يحذّر: ابقوا في أماكن آمنة.. أمطار رعدية حتى الثلاثاء اقرأ أكثر ⮕

عاجل: الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على المملكة حتى الجمعة المقبلدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني يحذر من أمطار غزيرة على المملكة حتى الجمعة المقبلدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية اقرأ أكثر ⮕

تحذير عاجل لـ'الدفاع المدني' من مطر غزير وسيول على مكةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

تعليمات مهمة بخصوص هطول الأمطار على معظم مناطق السعوديةدعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية. اقرأ أكثر ⮕

أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك هطلت أمطار الخير والبركة على أجزاء واسعة من المملكة شملت المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف وغيرها من المناطق. اقرأ أكثر ⮕