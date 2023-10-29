أخضر الناشئات يخسر مواجهة سوريا

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شهد النجم البرازيلي المعتزل والملقب بـ«الظاهرة» رونالدو نازاريو، وإلى جانبه البرتغالي فيغو، تدشين مقهى «لاليغا» وذلك في بوليفارد الرياض سيتي، وسط حضور شخصيات أخرى رياضية فنية. وكتب النصر عبر حسابه في منصة «إكس»: أرض الأساطير، ومحط أنظار العالم، قبل أن يضيف: «زار أساطير كرة القدم العالمية، النجم البرازيلي رونالدو والنجم البرتغالي لويس فيغو مقر نادي النصر».ويملك رونالدو مسيرة حافلة وعظيمة في ملاعب كرة القدم العالمية، إضافة إلى احترافه في أندية ريال مدريد وبرشلونة، وإنتر ميلان وميلان الإيطاليين، فيما مثل فيغو أندية عالمية عدة أبرزها القطبان ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي.

كما أعلن آل الشيخ عن إقامة كأس موسم الرياض لأبرز أبطال التنس العالميين، كامتداد للبطولات الدولية التي تستضيفها المملكة في السنوات الأخيرة في جميع الرياضات.كما سيقام على هامش الموسم متحف أساطير الرياضة، والذي يضم أكثر من 30 ألف قطعة تذكارية بنسخها الأصلية وهو الأكبر في العالم ويعتبر الثاني بعد فرع مدريد، فضلاً عن متحف آخر يحكي حياة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، كما سيحوي جوائزه وألقابه التي حصل عليها طوال مسيرته. وقد صمم هذا المتحف بطريقة عصرية تتناسب وشخصية الدون البرتغالي. headtopics.com

وزعمت تقارير في البرتغال أن البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال السعودي في مقدمة المرشحين لخلافة تونالي في نيوكاسل، وذلك بعد أن رُبِط بالانتقال إلى نيوكاسل في يناير (كانون الثاني) المقبل على الرغم من انضمام لاعب خط الوسط إلى الهلال صيفاً.

وذكرت الجريدة البرتغالية أن نيفيز «يواصل عقد الآمال» في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن لعب دور البطولة مع ولفرهامبتون قبل انتقاله مقابل 55 مليون يورو للهلال.

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