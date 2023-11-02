«Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из 3-й лиги. В лайве на победу «Саарбрюкена» давали 51.00

Действующий чемпион Германии уступил клубу из 3-й немецкой лиги, ведя в счете. Победный гол был забит на шестой компенсированной минуте.

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«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из Третьей лиги на 90+6-йЗавершился матч 1/16 финала Кубка Германии между «Саарбрюккеном», представляющим Третью лигу, и мюнхенской «Баварией». Прочитайте больше ⮕

«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из третьей лигиМюнхенская «Бавария» в гостях проиграла клубу из третьей немецкой лиги «Саарбрюккен» в матче 1/16 финала Кубка Германии. Прочитайте больше ⮕

«Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв команде из Третьей лигиНа стадионе «Людвигспарк» в Саарбрюккене состоялась встреча 1/16 финала Кубка Германии, в которой «Саарбрюккен» принимал мюнхенскую «Баварию». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Прочитайте больше ⮕

Спортдир «Баварии» — о поражении от клуба из третьей лиги: это неприемлемо! Я разочарованСпортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о вылете мюнхенского клуба из Кубка Германии от «Саарбрюккена» (1:2), который выступает в третьей лиге. Прочитайте больше ⮕

Марко Розе — о вылете из Кубка Германии: Для нас это конец невероятного путешествияГлавный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о вылете из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1). Прочитайте больше ⮕

Петер Гулачи: действительно разочарован, потому что мы знаем, как приятно играть в финалеВратарь «РБ Лейпцига» Петер Гулачи высказался о вылете команды из Кубка Германии от «Вольфсбурга» (0:1). Прочитайте больше ⮕