Вероника Степанова: «Дети и подростки будут равняться на чемпионов потому, что медали дают призовые, которые превращаются в крутые тачки, последний iPhone и PlayStation 6»

«Полчаса. Ровно столько у вас займет между минутой, когда самолет приземлится, и моментом, когда вы встанете на лыжи. И это не Альпы – там вообще таких мест нет, разве что вы летаете частным самолетом в Санкт-Мориц. И даже не Осло – там до лыжни близко, но не полчаса. Это Ханты-Мансийск!

Сейчас даже очень обеспеченным жителям Москвы и Петербурга до Давоса далековато. И это шанс переключить мозги всем, снизу доверху. Так вот, хочу, чтобы они вместо этого сели на самолет ночью в пятницу и с утра уже встали на снег. И главное, чтобы все +100500 его/ее подписчиков в соцсетях это увидели. Только так можно сделать Сибирь престижнее Альп в мечтах и фантазиях моего поколения и поколения моей 11-летней сестры.

Кстати, могу подсказать еще одно место, где можно встать на лыжи через полчаса после посадки: мой родной город Елизово. Чуть дольше лететь, но зато есть вулканы, термальные источники и красная икра. Ау, инвесторы!» – написала олимпийская чемпионка в колонке на сайте «Матч ТВ». headtopics.com

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