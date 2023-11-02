Спортдир «Баварии» — о поражении от клуба из третьей лиги: это неприемлемо! Я разочарован

Спортивный директор «Баварии»высказался о вылете мюнхенского клуба из Кубка Германии от «Саарбрюккена» (1:2), который выступает в третьей лиге.Не было ни смелости, ни скорости, ни агрессивности. С такой игрой «Бавария» не сможет конкурировать ни с одним серьёзным соперником. Огромное разочарование...», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Благодаря победе над «Баварией» в матче 2-го раунда, «Саарбрюккен» вышел в 1/8 финала Кубка Германии. После девяти туров Бундеслиги мюнхенцы занимают второе место с 23 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (25 очков).

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