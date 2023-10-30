Число погибших в секторе Газа с 7 октября увеличилось до 8 306

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Минздрав Газы: число погибших превысило восемь тысяч человекЧисло погибших в ходе израильских обстрелов и бомбардировок в секторе Газа превысило восемь тысяч человек Прочитайте больше ⮕

Подтвержденное число заложников в секторе Газа увеличилось до 239Число заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа возросло до 239 человек, количество погибших в ходе эскалации израильских солдат составляет 311. Об этом 29 октября сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. Прочитайте больше ⮕

Политолог указал на убежденность Израиля в способности уничтожить ХАМАСПолитолог Андрей Кошкин 28 октября в беседе с «Известиями» указал на убежденность Израиля в том, что только наземная операция в секторе Газа полностью уничтожит палестинское движение ХАМАС. Прочитайте больше ⮕

Bloomberg выяснил, сколько может продлиться наземная операция Израиля в ГазеНаземная операция израильской армии в секторе Газа, предположительно, может продлится от шести недель до полугода Прочитайте больше ⮕

Количество жертв аварии на шахте в Карагандинской области превысило 40В МЧС Казахстана заявили, что число жертв аварии на шахте в Карагандинской области увеличилось до 42. Прочитайте больше ⮕

Число жертв аварии на шахте в Караганде увеличилосьЧисло погибших на шахте в Карагандинской области в Казахстане увеличилось до 42, сообщает пресс-служба МЧС республики. Прочитайте больше ⮕