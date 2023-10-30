Движение по Крымскому мосту возобновлено

Примерно час назад второй раз за день сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по мосту.

Также движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали ранним утром 30 октября. Оперативный канал сообщал, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет. Спустя почти час движение восстановили.

22 октября Крымский мост перекрывали также два раза за сутки. Такие меры объяснялись ремонтными работами.Ранее в Госдуме назвали дорожный проект века для России.

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