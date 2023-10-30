Не двусторонний конфликт.

Действия Израиля в конфликте с Палестиной ведут к явному обострению конфликта, а не к переговорам и его завершению. В итоге это может привести к полноценной мировой войне, рассказал aif.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, нынешние действия Тель-Авива направлены на затягивание в открытое противостояние новых и новых участников. Так, нынешний израильско-палестинский конфликт уже нельзя считать двусторонним, считает политик.

«Это уже перестает быть только двусторонним конфликтом. США несут высокую долю ответственности за обострение ситуации в регионе и провоцирование насилия. Именно поддержка и поощрение Вашингтоном действий Тель-Авива, нацеленных на силовое решение и полную ликвидацию ХАМАСа, довели конфликт до такой стадии», — сказал Слуцкий. headtopics.com

При этом, «сопутствующий ущерб», как принято называть у западников неизбежные потери среди мирного населения, грозит выйти далеко за «красные линии», добавил парламентарий. «Число погибших с обеих сторон исчисляется тысячами и только растёт. В секторе Газа прогрессирует гуманитарная катастрофа. В руины превращены жилые дома, разрушена гражданская инфраструктура. Анклав в тотальной блокаде — нет электричества и связи, не хватает питьевой воды, продуктов и медикаментов», — прокомментировал он. Протесты в странах мира из-за конфликта Израиля и Палестины © www.globallookpress.com © www.globallookpress.com © Reuters © www.globallookpress.

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