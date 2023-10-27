Суд в Краснодарском крае арестовал уроженца Мелитополя по делу о теракте. Ему вменяют попытку отравления выпускников авиационного училища — Meduza

, что подозреваемого зовут Егор Семенов. Его обвиняют по статье о террористическом акте с использованием отравляющих, токсичных либо опасных химических веществ (пункт «a» части 3 статьи 205 УК РФ).

По данным «Коммерсанта», попытка отравления летчиков произошла 21 октября. Выпускники отмечали 20-летие окончания училища в одном из ресторанов Армавира. Во время мероприятия в ресторан пришел Семенов, представившийся курьером, с 20-килограммовым тортом с эмблемой училища и коробкой виски. Он тогда заявил, что привез подарки от одного из выпускников, который сам не смог приехать на юбилей. Имя отправителя он не назвал.

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