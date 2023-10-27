Поле чудес. Выпуск от 27.10.2023

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Девять игроков из России и стран СНГ собрались за барабаном в студии программы «Поле чудес», чтобы, разбившись на тройки, отгадать слова, которые зашифровал для них на табло ведущий. Победители каждой из игровых троек встречаются в финале, где и определяется человек, который выигрывает главный приз. Игра ведется на очки, поэтому в конце программы победитель может выбрать количество призов в соответствии с количеством набранных им очков.

В программе также предусмотрена суперигра, на которую победитель программы волен согласиться или не согласиться. В случае его согласия ведущий зашифровывает на табло три слова, которые нужно отгадать после минуты, которая дается игроку на раздумья. Если игрок отгадывает одно слово, расположенное на табло по горизонтали, он выигрывает суперприз. Если же игроку удается после минуты раздумий назвать все три слова, программа «Поле чудес» вручает ему автомобиль. headtopics.com

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