В Совфеде раскрыли заказчика покушения на бывшего депутата Рады Царева

Сенатор от Кировской области Виктор Бандарев заявил о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости. По словам военачальника, случившееся покушение — это террористическое нападение на общественного и политического деятеля.

Сенатор от Кировской области Виктор Бандарев заявил о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости. По словам военачальника, случившееся покушение — это террористическое нападение на общественного и политического деятеля.

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