Священник объяснил, как поминать родных в Дмитриевскую родительскую субботу

У Дмитриевской родительской субботы нет точной даты в календаре – она выпадает на последнюю субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который отмечают 8 ноября. Соответственно, поминальная суббота – плавающая: в этом году она приходится на 28 октября.

Как и в другие церковные праздники, прийти в храм нужно накануне: Великая панихида происходит вечером в пятницу, а вот утром в субботу – другая, заупокойная божественная литургия, ну а после нее уже общая панихида. Такая череда служб дает возможность оказать умершим максимальное почтение и отдать дань уважения.

После посещения храма (но не вместо него!) нужно сходить на кладбище. Не стоит устраивать там полноценные работы с уборкой – в родительскую субботу нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, – а также не нужно поминать умерших стопкой водки. К традиции оставлять на могилах угощение, в том числе спиртное, православная церковь также относится скептически – эта манера ассоциируется с языческими жертвоприношениями. headtopics.com

Обязанность потомков – подать записки с прошениями о поминовении покойников. Написать их нужно в соответствии с правилами: в родительном падеже (об упокоении Марии, Ивана, Ольги и т.д.). Подробнее об этом в беседе с корреспондентом «МК» рассказал отец Геннадий, служащий в одном из храмов Москвы:

– В этот день, как, впрочем, и в любой другой, можно и нужно помолиться об упокоении тех, кто находится уже в лучшем мире. Конечно, можно это сделать и дома — многие в составе вечернего молитвенного правила поминают умерших родных и близких, а также особо памятных людей. Однако церковная молитва, безусловно, имеет большую силу. Многие спрашивают, можно ли поминать в такой молитве тех, кто не был православными христианами при жизни. headtopics.com

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