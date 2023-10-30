Сладкий груз.

Российским компаниям выгодно вывозить сахар за границу. Так объяснил aif.ru ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов повышение экспорта сахара на 20 тысяч тонн.

По итогам октября экспорт сахара из РФ может вырасти с 80 тысяч тонн до 100 тысяч тонн, сообщил на конференции «Российское растениеводство» руководитель портала Sugar.ru Вадим Гомоз. По его словам, интерес к российскому сахару объясняется в том числе и существующей ценовой разницей. «Если себестоимость производства сахара из сахара-сырца в Казахстане и Узбекистане — около 77 рублей за кг (без пошлин и НДС), то сегодняшняя цена на сахар в России — 53 рубля за кг (без НДС)», — отметил он в ходе мероприятия.

«В России перепроизводство сахара наблюдается с 2016 года, — поясняет Евгений Иванов. — Так что рост объемов внешних поставок на несколько десятков тысяч тонн ситуацию абсолютно не изменит. Что же касается цен, то, начиная с 12 июля этого года оптовые цены на сахар постоянно снижаются». headtopics.com

По словам Евгения Иванова, ситуация с розничными ценами отличается, но незначительно, так что никаких серьезных скачков в ту или иную сторону не предвидится. Напомним, что по итогам прошлого года экспорт сахара из России составил 325 тысяч тонн — это более чем на 100 тысяч тонн меньше, чем было вывезено в 2021 году.

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