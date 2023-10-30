В российском прокате идет фильм Александра Войтинского «По щучьему велению» – экранизация старого сказочного сюжета. Недотепе и лентяю Емеле (Никита Колоривый) в руки попадает волшебная щука, умеющая выполнять желания. Емеля загадывает два странных желания – в том числе и катается на настоящей печи, а третье откладывает, чтобы завоевать любовь царской дочери Анфисы (Алина Алексеева).

За первые выходные фильм собрал в прокате около 400 млн рублей, его общие сборы сейчас составляют, по данным ЕАИС, 452 млн, число зрителей уже превысило миллион. По прогнозам, «По щучьему велению» заработает больше миллиарда в отечественных кинотеатрах, да и те, кто посмотрел картину, её в основном хвалят – за хороший сюжет, за актерский ансамбль и за красивые виды. Впрочем, есть и те, кому лента показалась скучной. Из последних фильмов в жанре сказка этот едва ли не лучший.

Сегодня от школы все первые и вторые классы пошли на этот фильм. Не скрою, были у меня сомнения. Думал одним глазом поспать, а вторым нехотя посмотреть на действо. Но с первых минут закрутился сюжет, да так, что стало интересно. Фильм достаточно длинный, но смотрел на одном дыхании. Самое интересное, что меня, достаточно прагматичного дядьку 57 лет, пробило на настоящую слезу. Сам не верю, но впечатление получил неподдельное. Кстати, моему пацану тоже очень понравилось. headtopics.com

Вроде интересно, но я уснула на половине фильма, бред какой-то моментами, Кологривый вывез своим присутствием.Фильм посмотрел сегодня в кинотеатре. Полный зал, в основном дети. Отдыхал, улыбался. А это именно то, ради чего взрослым можно смотреть детские фильмы. Фильм красивый и без излишнего осовременивания... В общем, рекомендую для просмотра.Фильм просто потрясающий! Красивый, добрый, весёлый, снят в стиле старых сказок А.Роу.

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