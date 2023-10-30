Скоро на прилавках магазинов: cверчки могут стать ингредиентом выпечки, конфет и макарон

Насекомое станет основным ингредиентом печенья, шоколадных конфет, макарон и других продуктов,В Ставропольском крае предприниматель Антон Стокоз уже два года занимается производством муки для кулинарных изделий из сверчков. По его словам, насекомым нужна определённая температура и влажность и строгий рацион: они питаются исключительно, кабачками, тыквой и кукурузой.

В сверчковой муке содержится до 75 г белка в 100 г продукта. В обычной муке от 2 до 5 г белка. Кроме того, содержится железа больше, чем в говяжьей печени. После термообработки из замороженных сверчков производят муку, которую и добавляют в тесто. Исследования показали, что такая мука не оказывает негативного влияния на организм человека, добавил предприниматель.По словам кандидата экономических наук Инны Литвиненко, мука из насекомых позволит решить проблему голода.

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