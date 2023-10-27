Представитель ЦАХАЛ: расширение военных действий в Газе — не наземная операция

«Несуразное предложение»: почему в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине

«На момент прибытия скорой помощи был без сознания, с большой кровопотерей»: что известно о покушении на Олега Царёва Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

«Пример честности, искренности и трудолюбия»: не стало двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова

Прочитайте больше:

RT на русском »

В Берлине заявили, что наземная операция в Газе повысит протестные настроения в городеГлава берлинской полиции Барбара Словик отметила, что осуществляется попытка 'превентивными мерами разрядить обстановку' Прочитайте больше ⮕

В ООН предупредили о разрушительных последствиях наземной операции в ГазеНаземная операция Израиля в секторе Газа будет иметь разрушительны эффект Прочитайте больше ⮕

В Израиле рассказали, когда начнется наземная операция в ГазеИзраильские военные готовятся к проведению наземной фазы операции в секторе Газа. Об этом заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант, передает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

Макрон: масштабная наземная операция в Газе была бы ошибкойПо мнению президента Франции Эммануэля Макрона, начало масштабной наземной операции вооруженными силами Израиля в секторе Газа было бы ошибкой Прочитайте больше ⮕

Медведев уверен, что операция ЦАХАЛ в Газе будет иметь тяжелые последствияПо его словам, Тель-Авив откладывал наземную операцию под давлением Вашингтона, а также «опасаясь мирового гнева». Прочитайте больше ⮕

Медведев считает, что наземная операция в Газе состоится и повлечет 'кровавые последствия'По словам зампреда Совбеза РФ, она на годы вперед запустит 'машину взаимного насилия' Прочитайте больше ⮕