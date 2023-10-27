В ООН предупредили о разрушительных последствиях наземной операции в Газе

"Генеральный секретарь четко заявлял о разрушительном эффекте, который будет у наземной операции. Он призывает всех соблюдать международное гуманитарное право", - сказал Дюжаррик журналистам на брифинге.

В пятницу вечером СМИ сообщили о новом массированном обстреле анклава со стороны Израиля. В Газе пропали интернет и мобильная связь, ХАМАС заявил о том, что атакует Тель-Авив. Израильские власти объявили о расширении наземных маневров.

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Медведев предупредил о тяжелых последствиях наземной операции Израиля в ГазеЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что наземная операция Израиля на территории сектора Газа состоится и будет иметь «самые тяжкие кровавые последствия». Об этом он написал в своем Telegram-канале . Прочитайте больше ⮕

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Посол Израиля сообщил о координации с США по срокам начала наземной операции в ГазеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

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