Боевое крыло ХАМАС сообщило о столкновениях с Израилем на севере и востоке Газы

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», входящая в структуру палестинского радикального движения ХАМАС, сообщила о вооруженных столкновениях с подразделениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере и востоке сектора Газа. Информация об этом появилась в Telegam-канале ХАМАС.Согласно информации канала, противостояние идет неподалеку от города Бейт-Ханун и в районах к востоку от лагеря палестинских беженцев Эль-Бурейдж.

Израиль усилил удары по объектам в секторе Газа и анонсировал «расширение масштаба» наземных маневров на территории анклава. ХАМАС заявила, что Газа атакована «с суши, моря и воздуха», и сообщила о запуске ракет в сторону Тель-Авива. «Исламский джихад» (организация запрещена в России)* также сообщил об ударе по Израилю, в Сдероте ракеты попали в жилой дом и убежище.

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