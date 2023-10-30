По бригадным КП украинской армии нанесена серия ударов

Уничтоженные командные пункты располагались под Степовой Новоселовкой Харьковской области, Серебрянкой в ДНР и в районе Лепетихи Николаевской области.расчеты средств противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над Харьковской, Запорожской и Херсонской областями, а также – в небе Донецкой и Луганской народных республик.

Также зенитчики перехватили два боеприпаса, выпущенных противником из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

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