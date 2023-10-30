Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Группа бойцов Вооруженных сил Украины сложила оружие и сдалась в плен в районе села Урожайное в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимира Рогова.

Он отметил, что украинские бойцы регулярно сдаются в плен российским военным, так как не хотят погибать за кровавый киевский режим. «На времевском участке, в районе Урожайного в плен сдалась группа украинских боевиков. Процесс сдачи в плен стал постоянным, так как люди не хотят умирать за кровавый режим Зеленского», - сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что с середины лета с помощью специальной радиоволны 149.200 «Волга» в плен сдались около 10 тысяч бойцов ВСУ.

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