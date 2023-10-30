Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к будущей войне на территории Европы. «Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне», - сказал он, при этом подчеркнув, что это касается как Бундесвера, так и всего немецкого общества.«Министр обороны Германии призывает сограждан готовиться все к той же войне - к третьей мировой.

Эксперт напоминает, что благодаря соответствующей последовательной политике Вашингтона собственный ВПК Германии дышит на ладан: «Военные заказы для нужд Бундесвера уже сейчас размещаются в США. Поэтому подобные заявления всегда об одном, про оружие. Хотя закупать его стало очень дорого: к примеру, раньше один снаряд калибра 155 мм (распространенный калибр артиллерии, стандарт НАТО – прим. ред.) стоил 2 тысячи евро, а сейчас – уже 8 тысяч.

«Европейцы, в том числе и сами немцы, себе на голову создали глобальную проблему «новой войны в Европе». В 2021 году Россия предложила им свое видение европейской безопасности – не за счет США, а за счет национальных интересов европейских стран. Наше предложение было отвергнуто, потому что глобальный Запад уже был готов воевать с нами руками украинцев. Мы пытались остановить эту войну, ведя переговоры в стамбульском формате, и уже почти договорились с Украиной. headtopics.com

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