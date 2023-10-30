Одно требование ХАМАС завело в тупик переговоры о заложниках

Переговоры по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников зашли в тупик. Это произошло из-за требования группировки разрешить поставки топлива в сектор Газа. Об этом NBC рассказали бывшие и действующие официальные лица США и Израиля. По информации собеседников телекомпании, диалог прервался рано утром в пятницу, 27 октября, еще до того, как Израиль начал вторую фазу наступления.

Бывший американский чиновник уточнил, что Израиль, США и другие страны добивались «освобождения большей части своих граждан», в то время как «ХАМАС настаивало на получении топлива». При этом источники полагают, что это лишь «временный тупик». «Эскалация замедлила переговоры, но они все еще продолжаются», — заключил дипломат.

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