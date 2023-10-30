Депутат от Дагестана Хамзаев высказался про антисемитов и «проспавших» правоохранителей

— Понятно, что велась раскачка, нагнетание истерии со стороны всех этих помоек — ЦИПСОшных телеграм-каналов, — говорит депутат Султан Хамзаев. — Пробный камень был брошен еще в прошлом году, когда началась частичная мобилизация. (В сентябре 2022-го жители села Эндирей перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала, протестуя против призыва в зону СВО. Акции прошли также в Махачкале. Власти объявили, что протесты были организованы иностранными провокаторами.

— Уже 4-5 дней назад было понятно, что обстановку в республике «качают», используя антисемитские лозунги. Мол, нельзя сидеть спокойно, нужна какая-то активность. Все началось вечером 28 октября в Хасавюрте, когда толпа, поверив фейкам, начала требовать выселить из гостиницы еврейских беженцев. В окна полетели камни.

— Тем более, что аэропорт — стратегический объект. Уже в обед 29 октября было понятно, что там будет что-то происходить. Туда ринулись молодые, горячие головы. Понятно, что люди переживают за палестинцев. Но при чем тут помощь жителям Сектора Газа, если они громят у себя дома аэропорт? Почему не была проведена разъяснительная работа? Сейчас нужен серьезный «разбор полетов». Не нужно прятать голову в песок. headtopics.com

— Нельзя потакать и заигрывать с погромщиками. Эмоции заканчиваются там, где начинаются действия. А здесь уже работает административно-уголовное законодательство. В рамках его и надо разбираться.— У меня нет претензий к рядовым сотрудникам, кто находился в аэропорту. Они столкнулись с ситуацией, когда каждый из них противостоял сотне нападавших. Понятно, что они сделать там ничего не могли. (Два сотрудника получили серьезные травмы при блокировании режимных зон аэропорта. — Авт.).

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