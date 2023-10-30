Вавринка победил Тима в трех последних матчах, но сегодня идет аутсайдером

В трех последних очных встречах победил 38-летний швейцарский теннисист. Однако, в сегодняшнем матче фаворитом считается Тим – на его победу дают коэффициент 1.66.Игрокам НХЛ напомнили правила касательно ставок после отстранения Пинто. Они не должны делать ставки на матчи лиги, делиться информацией о травмах

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина

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«Аякс» не побеждает 10 матчей подряд – команда опустилась на последнее место в лиге Нидерландов после 2:5 с ПСВ«Аякс» не одержал ни одной победы в 10 последних матчах – 7 поражений и 3 ничьих. Прочитайте больше ⮕

Максименко: не могу сформулировать, почему «Спартак» за пять игр на выезде набрал три очкаГолкипер «Спартака» Александр Максименко признался, что не может сформулировать объяснение плохих результатов московского клуба в последних пяти выездных матчах. Прочитайте больше ⮕

Тайсон Фьюри одержал 34-ю победу на профессиональном рингеЧемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри, сегодня, 29 октября, одержавший победу над камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, победил в 34-й раз на профессиональном ринге. Прочитайте больше ⮕

«Цыганский король» Фьюри побывал в нокдауне, но победил Нганну на глазах у Роналду и УсикаБританец Тайсон Фьюри по прозвищу «Цыганский король» побывал в нокдауне, но победил камерунца Фрэнсиса Нганну в поединке по правилам бокса. Прочитайте больше ⮕

Хуркач вышел в финал на двух из трех последних турнировХуберт Хуркач обыграл Юго Эмбера в полуфинале в Базеле – 6:4, 3:6, 7:6(5). Прочитайте больше ⮕

Медведев впервые выиграл 64 матча ATP за сезон. Он лидирует по количеству побед в 2023-мДаниил Медведев победил Стефаноса Циципаса в полуфинале в Вене – 6:4, 7:6 (6). Прочитайте больше ⮕