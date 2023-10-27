Небензя заявил, что в Генассамблее ООН возобладал здравый смысл

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

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ТАСС »

Небензя заявил, что США проигнорировали замечания по своему проекту резолюции в СБ ООНПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что почти все замечания делегаций по проекту ближневосточной резолюции США были проигнорированы Вашингтоном, передает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

В ООН обвинили Израиль в военных преступлениях в ГазеУправление Верховного комиссара по правам человека ООН заявил, что Израиль совершает военные преступления в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООНПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности всемирной организации не смог предотвратить дальнейшее... Прочитайте больше ⮕

Небензя заявил, что члены СБ ООН, отклонив резолюцию РФ, не нашли стратегическую мудростьПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что члены Совета Безопасности, не проголосовав за проект российской резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, не нашли в себе стратегическую мудрость. Об этом сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Генсек ООН заявил, что его слова о том, что нападение ХАМАС «возникло не на пустом месте», были неверно истолкованы — MeduzaГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «шокирован» неверной интерпретацией его выступления на Совете безопасности. Прочитайте больше ⮕

Саудовская Аравия выразила опасения насчет расширения конфликта на Ближнем ВостокеПостоянный представитель страны при ООН Абдель Азиз аль-Василь заявил, что королевство прилагает активные усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки найти 'практическое решение', которое позволит остановить эскалацию в секторе Газа Прочитайте больше ⮕