Анналена Бербок подчеркнула, что только согласованное решение о создании двух государств "дает израильтянам и палестинцам перспективу жить в мире и безопасности"

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Германия приняла решение не соглашаться с резолюцией по Ближнему Востоку, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа. Об этом журналистам заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок."Вместе с нашими партнерами мы интенсивно работали над достижением сбалансированного урегулирования на Ближнем Востоке", - сказала Бербок.

При этом она подчеркнула, что только согласованное решение о создании двух государств "дает израильтянам и палестинцам перспективу жить в мире и безопасности". "Для этого нужна полная самоотдача мирового сообщества, для этого нужна Организация Объединенных Наций", - заключила Бербок. headtopics.com

Генеральная Ассамблея ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке некоторых других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14 выступили против, 45 воздержались.

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