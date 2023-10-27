Саудовская Аравия выразила опасения насчет расширения конфликта на Ближнем Востоке

Постоянный представитель страны при ООН Абдель Азиз аль-Василь заявил, что королевство прилагает активные усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки найти "практическое решение", которое позволит остановить эскалацию в секторе Газа

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдель Азиз аль-Василь высказал опасения в связи с возможностью расширения текущего конфликта на Ближнем Востоке.

Он также добавил, что королевство прилагает активные усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки найти "практическое решение", которое позволит остановить эскалацию в секторе Газа. Обстрелы анклава, с точки зрения саудовской стороны, "не только приведут к гуманитарной катастрофе, но и будут иметь ужасные последствия для региона и мира". headtopics.com

По словам аль-Василя, нынешний кризис на Ближнем Востоке является результатом неспособности международного сообщества положить конец оккупации палестинских территорий и реализовать проект создания двух государств - еврейского и арабского.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.

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