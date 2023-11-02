Выпуск новостей в 09:00 от 02.11.2023. Новости. Первый канал

армия Израиля наносит удары по объектам в Ливане и сектору Газа; российские летчики уничтожили две переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области; российские военные добывают информацию из мобильных телефонов украинских боевиков; неудачей завершились в США испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3.

армия Израиля наносит удары по объектам в Ливане и сектору Газа; российские летчики уничтожили две переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области; российские военные добывают информацию из мобильных телефонов украинских боевиков; неудачей завершились в США испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-3.

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Выпуск новостей в 09:00 от 01.11.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: новые обстрелы израильской территории и удары по сектору Газа; ВСУ обстреливают Донецк, два человека погибли, в том числе сотрудник МЧС. Прочитайте больше ⮕

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