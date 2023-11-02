В Совбезе РФ заявили о попытках Запада помешать расширению БРИКС

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Запад предпринимает безуспешные попытки не допустить расширения БРИКС, используя для этих целей подкуп и угрозы, заявил в беседе с РИА Новости замсекретаря российского Совбеза Александр Венедиктов.«Видим бесконечные поездки их эмиссаров по различным регионам мира в надежде либо подкупом, либо угрозами изменить естественный ход истории», - рассказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что в настоящее время безрезультатность попыток дискредитации Западом многополярной модели международного сотрудничества стала абсолютно очевидной. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все присоединившиеся к БРИКС страны поддерживают концепцию формирования многополярного мира, поскольку не желают «быть на вторых ролях у какого-то суверена».

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