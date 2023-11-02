Россиянам рассказали, как восстановить отношения после измены

Советы насчёт того, как наладить отношения между супругами после измены, дала психолог Анастасия Шавырина. По словам специалиста, о том, как восстановить семью после измены, говорят редко. При этом партнёр, которому изменили, фактически больше не может чувствовать себя в безопасности, а значит, не может строить планы на будущее. Самое главное, отметила психолог, — решать проблемы должны хотеть оба партнёра. Пытаться заставить кого-то не стоит.

Если каждый готов двигаться навстречу друг другу, то прежде всего придётся поговорить о том, что произошло, — без обвинений и перекладывания ответственности. Во время беседы стоит говорить открыто и честно о чувствах, не скрывать своих ожиданий и принимать ответственность за свой выбор. Скрывать свои эмоции нельзя — только так и можно сформировать доверие. Нужно также учитывать, что если вам изменили, то чувствовать злость и обиду — это нормально.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

У США нет планов вводить свои силы в сектор Газа в качестве миротворческого контингентаВ Вашингтоне также рассказали об обсуждении с партнерами, как будет выглядеть палестинский анклав после завершения конфликта Прочитайте больше ⮕

Россиянам рассказали, как избежать мошенников при покупках на маркетплейсахМаркетплейсы стали первоочередной целью для мошенников, потому что они имеют большие обороты и огромную аудиторию. Ссылки на мошеннические ресурсы распространяются в первую очередь через мессенджеры. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела сопровождения... Прочитайте больше ⮕

Россиянам рассказали, как не переплачивать на мобильную связь и интернетЧтобы экономить на мобильной связи потребителю важно знать, каким тарифом он пользуется, и включает ли он платные услуги. Для этого нужно установить приложение мобильного оператора или позвонить в колл-центр. По возможности лучше установить запрет на подключение платных... Прочитайте больше ⮕

Россиянам рассказали, как снизить ставку по ипотекеНесмотря на последовательное увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, у россиян осталось несколько способов снизить процент по ипотеке. Об этом рассказали «Газете.Ru» в компании «Жилфонд». Прочитайте больше ⮕

Харатьян признался, что избежал звездной болезни, но стал социофобомАктер объяснил, как у него складывались отношения со славой. Прочитайте больше ⮕

Иностранные банки продолжат открывать карты россиянам-нерезидентамВ крупнейшем банке Казахстана Halyk Bank рассказали «Известиям» 31 октября, что не получали информации о якобы запрете Visa финансовым организациям приграничных с РФ стран открывать счета россиянам. Прочитайте больше ⮕