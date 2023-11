Vítor Pinto: 'Era difícil o Tiago Gouveia entrar no onze primeiro do que os pesos pesados'

loginVítor Pinto:"Era difícil o Tiago Gouveia entrar no onze primeiro do que os pesos pesados"Vítor Pinto: “Espero que haja o mesmo respeito pelo Cristiano Ronaldo em 2024 como houve agora pelo Messi”Coviran apresenta objetivos futuros em convenção nacionalÉ cuidador informal? Saiba como lidar com a incontinência urinária

PUBLICO: Aos 50 anos, a Pinto Lopes Viagens já passou de pai para filho e segue viagemO operador turístico nasceu em Portugal em 1973 com viagens de autocarro pela Europa. Mas já chegou a todos os continentes, com circuitos culturais e viagens “fora da caixa”. A estrear: o Iraque.

REVISTASABADO: TAP: Pinto Luz desafia Costa a retratar-se de 'ataque vil e mentiroso'Primeiro-ministro acusou Pinto Luz de ter assinado 'irresponsavelmente, às 3 da manhã, já depois de o Governo estar demitido, uma garantia ilimitada para dívidas futuras' dos acionistas privados da TAP.

RENASCENCA: Aplausos para Pinto da Costa após vitória 1000L&237;der portista saudado pelo grupo de trabalho do futebol em dia de treino.

CMJORNAL: Vítor Pinto: “Há atrasados mentais à solta na cidade do Porto”Ato de vandalismo na casa de Andr&233; Villas-Boas surge numa altura em que o seu nome ganha for&231;a para uma candidatura &224;s pr&243;ximas elei&231;&245;es do FC Porto.

CMJORNAL: Nuno Dias: “André Villas-Boas sabe que vai ter uma batalha dura com Pinto da Costa”O ex-treinador dos drag&245;es &233; o principal rosto da oposi&231;&227;o ao presidente do clube.

CMJORNAL: Vítor Pinto “Acho que a reflexão de Rui Costa será após o jogo com o Sporting”Cen&225;rio de crise no Benfica trouxe &224; Ta&231;a da Liga uma import&226;ncia inesperada nesta fase da &233;poca. Roger Schmidt voltou a ver len&231;os brancos no final do jogo com o Casa Pia no campeonato.

