Papa defende 'dois povos, dois estados' para o Médio Oriente

O Papa lembra: “É o acordo de Oslo: dois estados muito limitados e Jerusalém com um estatuto especial". Nesta entrevista à RAI, Francisco admitiu que teme que este conflito venha a ganhar uma escala mundial, mas diz acreditar que a sabedoria humana vai evitar que isso aconteça.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

:

RENASCENCA: ​Para onde caminha o Médio Oriente?Ana Santos Pinto, professora e investigadora em rela&231;&245;es internacionais e Manuela Franco, antiga embaixadora de Portugal no Cairo, s&227;o as convidadas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'Será difícil que o Irão não intervenha na guerra no Médio Oriente'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Guerra fria: conflito no Médio Oriente pode alastrar-se à RússiaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: 'Não há culpa coletiva'. Marcelo pronuncia-se sobre conflito no Médio OrienteO presidente da República acredita que uma nova guerra mundial já está em marcha, sem recurso a poder nuclear, mas a nível das finanças, tecnologia, ciência ou pressão política.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Tensão no Médio Oriente: 'O Irão é o centro de gravidade política e militar de toda a região'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minutoAcompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »