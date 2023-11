Disney compra participação da Comcast no serviço de streaming Hulu

A Disney vai comprar a participação da Comcast no serviço de streaming Hulu (que correspondia a um terço) e assumir o controlo total da plataforma."A aquisição da participação da Comcast na Hulu a valor de mercado fortalecerá os objetivos de streaming da Disney", afirmou a empresa - que distribui os conteúdos da Hulu na Europa através da marca Star -, em comunicado sobre o negócio.

As duas partes concordaram que o valor final da Hulu seria estipulado por especialistas independentes, numa altura que já se esperava decisiva para o futuro do serviço de streaming. De um lado, a Comcast podia exigir que a Disney assumisse a sua participação. Do outro, o gigante dos media tinha poderes para exigir que a Comcast vendesse a sua participação.

De acordo com a informação até agora conhecida, é esperada que a Disney efetue o pagamento de 8,61 mil milhões de dólares (8,14 mil milhões de euros) até ao final deste mês, embora o valor final possa ser superior a isso. Segundo a empresa compradora, o processo deverá estar completamente “concluído durante o ano civil de 2024”.

