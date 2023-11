Tribunal de Braga arquiva processo contra André Ventura por jantar-comício durante a pandemia

O Tribunal de Braga determinou o arquivamento do processo em que um dos arguidos era o líder do Chega, André Ventura, por causa de um jantar-comício da sua candidatura presidencial realizado em janeiro de 2021, no pico da pandemia. Os arguidos estavam acusados de um crime de desobediência, que deixou de ser tipificado como crime a partir de 22 de janeiro de 2021.

SICNOTİCİAS: Entrevista de André Ventura na SIC NotíciasO Presidente do Chega esteve em entrevista na Edição da Noite da SIC Notícias e comentou a Operação Influencer, a corrida pela liderança do Partido Socialista e a ambição nas eleições legislativas marcadas para o próximo ano.

OBSERVADORPT: Ventura fala sobre indícios fortes e futuro da TAPO líder do partido Chega, André Ventura, comenta sobre os indícios fortes no caso judicial e deixa em aberto o futuro da TAP caso chegue ao governo.

ECO_PT: Ex-ministro das Finanças João Leão nomeado para o Tribunal de Contas EuropeuO ex-ministro das Finanças João Leão foi escolhido pelo Governo para o Tribunal de Contas Europeu (TCE). O secretário de Estado dos Assuntos Europeus afirmou que não há risco de conflito de competências. A nomeação de Leão foi defendida pelo deputado do PSD Paulo Moniz.

DNTWİT: Medidas de coação decretadas no caso dos negócios de lítio, hidrogênio e Centro de Dados de SinesO Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decretou medidas de coação aos cinco arguidos detidos no processo relacionado com os negócios de lítio, hidrogênio e Centro de Dados de Sines. O juiz descartou o crime de corrupção e os arguidos foram indiciados por tráfico de influência.

