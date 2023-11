Ventura fala sobre indícios fortes e futuro da TAP

Ventura: "O facto de o juiz ter mandado" arguidos para casa "não quer dizer que os indícios não sejam fortes""Não fui constituído arguido. Nem tenho convicção de que virei a ser, pelo contrário".

Duarte Cordeiro "tranquilo" com o que fez no AmbientePedro Nuno deixa em aberto futuro da TAP caso chegue ao Governo: é preciso fazer uma "avaliação" sobre "o que se pode perder" com vendaPedro Nuno não diz se apoiaria Costa para Belém: "Se sentir que tem condições para voltar à política ativa, nem precisa do apoio de ninguém"Pedro Nuno lembra que "não tinha a melhor relação" com Lacerda Machado mas defende Costa: "Não antecipamos tudo sobre as pessoas"Pedro Nuno diz que não se "opôs" a solução Centeno, mas não critica decisão de Marcelo. "Pelo contrário"Pedro Nuno: "Governo de PSD e IL já é suficientemente radica

:

SICNOTİCİAS: Entrevista de André Ventura na SIC NotíciasO Presidente do Chega esteve em entrevista na Edição da Noite da SIC Notícias e comentou a Operação Influencer, a corrida pela liderança do Partido Socialista e a ambição nas eleições legislativas marcadas para o próximo ano.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Documentário britânico sobre música e racismo pode originar nova edição do Rock Against RacismO documentário britânico "On Resistence Street" de Richard Davis sobre a importância da música no "combate ao racismo e ao fascismo" no Reino Unido foi apresentado em Belfast e pode dar origem a uma nova edição do "Rock Against Racism" em 2024.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

ABOLAPT: Roger Schmidt fala sobre o que falta ao BenficaDeclarações de Roger Schmidt em conferência de imprensa

Fonte: abolapt | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Ministro do Ambiente diz que Governo de gestão irá fazer reflexão sobre matérias a decidirO ministro do Ambiente afirmou que o Governo de gestão irá fazer uma reflexão sobre as matérias que se justifica tomar decisões, dando prioridade a questões que envolvam fundos comunitários, licenças e pagamentos.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Ana Garcia Martins reage à sua expulsão do 'Hell's Kitchen'Ana Garcia Martins, também conhecida como ‘A Pipoca Mais Doce’, reagiu à sua expulsão do “Hell’s Kitchen”, da SIC. Ela expressou sua gratidão por participar do programa e ironizou sobre o resultado final. Ana também comentou sobre sua falta de habilidades culinárias e sua dificuldade em ajudar sua equipe.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Sónia Jesus sobre prisão de Vítor Soares: 'O propósito pode ter sido Deus a livrá-lo desse mal tãoVítor Soares está a cumprir o resto da pena em casa. Pode sair 4 horas por dia para trabalhar na loja da noiva...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »