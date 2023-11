Ana Garcia Martins reage à sua expulsão do 'Hell's Kitchen'

Ana Garcia Martins, também conhecida como ‘A Pipoca Mais Doce’, reagiu à sua expulsão do “Hell’s Kitchen”, da SIC. “Gravei este vídeo no dia em que fui expulsa do Hell’s Kitchen e mantém-se atual. Adorei participar, mas a minha nabice estava a ficar demasiado evidente, por isso, estava na hora de ir andando para casa e fazer aquilo que sei fazer melhor: pedir Uber Eats”, escreveu na legenda da publicação no Instagram.

“Obrigada a todos, que ganhe o melhor e que o melhor não seja o Pedro Granger, porque isso era o apocalipse”, ironizou ainda Ana Garcia Martins. “Estou contente porque acho que ter chegado ao sexto episódio, 60% do programa, é um milagre, é um verdadeiro milagre, tendo em conta que eu não sei fazer nada. Portanto, estávamos a chegar a uma fase do programa em que, por sermos menos, por o serviço ser cada vez mais exigente, se estava a tornar cada vez mais evidente que eu não sei fazer grande coisa e eu sentia que não estava a conseguir ajudar a minha equipa”, comentou Ana Garcia Martin

:

