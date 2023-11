Tanques israelenses cercam hospital em Gaza

Sócrates lê a crise. “A caminho do cadafalso", o PS "entoa cânticos de confiança na Justiça" Depois dos relatos de tiros disparados em algumas zonas da unidade hospitalar, a OMS já informou que perdeu o contato com os profissionais de saúde. Israel diz que vão providenciar incubadoras e comida de bebé ao hospital. desta quarta-feira, no hospital Al-Shifa, o maior na cidade de Gaza, para uma “operação precisa e direcionada” contra o Hamas.

De acordo com a AlJazeera, tanques militares israelitas estão localizados no pátio do hospital, depois de terem feito explodir um armazém de medicamentos e dispositivos médicos nas instalações. O mesmo jornal indica que cerca de 30 pessoas levadas para o exterior do hospital e foram despidas, vendadas e cercadas por três tanques. Omar Zaqout, funcionário do pronto-socorro do Hospital al-Shifa, disse à AlJazeera que os soldados israelitas “detiveram e agrediram brutalmente alguns dos homens que estavam refugiados no hospital

SICNOTİCİAS: EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza , segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

DNTWİT: Hamas perde o controlo de Gaza, diz ministro da Defesa israelitaO ministro da Defesa israelita garantiu esta segunda-feira que o Hamas "perdeu o controlo de Gaza " e os seus combatentes estão "a fugir para sul", após mais de cinco semanas de guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano.

RTPNOTİCİAS: Confrontos entre Israel e Hamas no exterior do Hospital Al ShifaTropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza , enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A unidade hospitalar mais importante da Faixa de Gaza encontra-se sem abastecimento de eletricidade, água e alimentos há vários dias.

SICNOTİCİAS: Joe Biden e Benjamin Netanyahu discutem esforços para libertação de reféns do HamasO Presidente dos Estados Unidos acredita ser possível um acordo para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas e está em contato diário com as pessoas envolvidas. Entre os reféns do Hamas estão nove cidadãos norte-americanos e um titular de uma autorização de residência permanente.

SICNOTİCİAS: Israel realiza operação militar no maior hospital de GazaAs forças militares de Telavive anunciaram que está em curso uma operação militar contra o Hamas no hospital Al-Shifa, o maior hospital de Gaza . Israel alega que o edifício serve de esconderijo a um quartel-general do grupo Hamas .

