Hamas perde o controlo de Gaza, diz ministro da Defesa israelita

O ministro da Defesa israelita garantiu esta segunda-feira que o Hamas "perdeu o controlo de Gaza" e os seus combatentes estão "a fugir para sul", após mais de cinco semanas de guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano. Hamas afirma que todos os hospitais no norte da Faixa de Gaza deixaram de funcionar. Os civis "estão a pilhar as bases do Hamas.

Já não acreditam no Governo" no poder no pequeno território palestiniano, frisou Yoav Gallant, numa mensagem de vídeo transmitida por várias televisões. Israel tem bombardeado Gaza incessantemente, por ar, terra e mar, há mais de cinco semanas, em resposta ao ataque sem precedentes levado a cabo em 7 de outubro no seu território pelo Hamas, grupo considerado terrorista pela União Europeia e Estados Unidos. Troops of the IDFs Golani Brigade posing with an Israeli flag inside Gaza's parliament building in Gaza City's main Omar Al-Mukhtar street, after seizing the site. A clear illustration of Hamas' loss of control over Gaza

