Joe Biden e Benjamin Netanyahu discutiram longamente os esforços em curso para conseguir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. O Presidente dos Estados Unidos acredita ser possível um acordo para a libertação dos reféns e está em contato diário com as pessoas envolvidas. Entre os reféns do Hamas estão nove cidadãos norte-americanos e um titular de uma autorização de residência permanente.

: