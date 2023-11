Sporting de Braga e Casa Pia empatam na Taça da Liga

No Estádio Municipal de Braga, Pizzi inaugurou o marcador, aos 62 minutos, mas Clayton, de grande penalidade, empatou para os visitantes aos 76. Os lisboetas, que já disputaram os seus dois jogos no agrupamento, lideram a 'poule' A com quatro pontos, com os bracarenses, que venceram a competição em 2012/13 e 2019/20, em segundo, com um. O já eliminado Nacional, próximo adversário do Sporting de Braga, ainda não pontuou.

Lateral moçambicano voltou a ser decisivo, com um golo na vitória sobre o Boavista (2-0). Além dos arsenalistas, também o Aston Villa e o Tottenham estão a observar o jogador.Benfica usa nova máscara e espanta a crise

Roger Schmidt mudou de esquema e as águias voltaram às vitórias, em Arouca, na estreia na Taça da Liga.Di Maria e Arthur Cabral marcaram os golos do encontro.

