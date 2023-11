Casa Pia, Taça da Liga em direto na Antena 1

O Sporting de Braga tem a ambição de triunfar nesta prova. Os bracarenses empataram 3-3 no último jogo em Barcelos. Agora defronta o Casa Pia, que empatou na Luz, num jogo no Estádio Municipal de Braga e com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.