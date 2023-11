Braga estreia-se na Taça da Liga e tenta evitar apuramento do Casa Pia

Após o triunfo por 2-1 sobre o Nacional da Madeira na estreia, nova vitória deixará os lisboetas com lugar garantido na final four, já que o grupo é composto apenas por três equipas, e o Sporting de Braga ficará impossibilitado de repetir os sucessos de 2012/13 e 2019/20.

Os minhotos chegam à estreia na Taça da Liga com um registo de dois jogos seguidos sem vencer (3-3 com o Gil Vicente para a I Liga e derrota por 1-0 com Real Madrid na Liga dos Campeões), enquanto o Casa Pia vem de um motivador empate (1-1) no Estádio da Luz com o Benfica, para o campeonato.Na terça-feira, o Benfica venceu o Arouca por 2-0, em jogo da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol, dando um passo importante rumo à final four da prova.

Golos de Geny Catamo e Pedro Gonçalves deram a vitória à formação comandada por Ruben Amorim, que aproveitou a escorregadela do Benfica para se isolar na liderança do campeonato.SC Braga vence em Rebordosa e segue em frente na Taça de Portugal

Os minhotos são a primeira equipa a apurar-se para a próxima fase da competição, cuja terceira eliminatória prossegue até domingo.A magia da Taça: capitão do Rebordosa terá folga no emprego para jogar contra o SC Braga

Tó Jó, médio e capitão do Rebordosa, equipa que disputa o Campeonato de Portugal, o quarto escalão, fala num balneário"estranhamente bastante tranquilo", mas"mais focado" e"com vontade de que o jogo chegue rapidamente". A partida joga-se esta quinta-feira às 20:00.

:

RTPNOTICIAS: Sporting de Braga tem 'ambição natural' de estar na final four da Taça da LigaO Sporting de Braga tem a ambição de estar na final four da Taça da Liga de futebol e tem tido 'um desempenho exibicional de muito bom nível', considerou hoje o seu treinador, Artur Jorge.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Union Berlim, adversário do Braga na Champions, eliminado da Taça da AlemanhaO Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, foi hoje eliminado nos 16 avos de final da Taça da Alemanha em futebol ao perder em Estugarda por 1-0.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Moradores de prédio evacuado no centro de Braga já podem voltar a casaEm causa está um prédio localizado no cruzamento entre a Praça do Município e a Rua Frei Caetano Brandão, onde foram detetadas fissuras nas paredes e desabamento parcial do teto.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Daniel Ramos quer bater Benfica e atingir 'final four' na Taça da LigaArouca recebe na terça-feira, às 20h15, o Benfica, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Daniel Ramos quer bater Benfica e atingir 'final four' na Taça da LigaO treinador do Arouca quer vencer o Benfica na terça-feira e qualificar-se para a 'final four' na Taça da Liga. Daniel Ramos desvaloriza o mau momento que a sua equipa atravessa no campeonato.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Daniel Ramos quer bater Benfica e atingir final four na Taça da LigaO treinador Daniel Ramos afirmou hoje que o Arouca vai fazer de tudo para vencer terça-feira na receção ao Benfica, na segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol, e qualificar-se para a final four.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »