O tremor de terra ocorreu 36,1 quilómetros de profundidade da ilha a leste do arquipélago, perto da cidade de Kupang (Indonésia), onde foi sentido com grande intensidade, segundo um jornalista da agência AFP, não havendo, pelo menos para já, registo de vítimas.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Sismo com magnitude de 6,1 na escala de Richter na ilha indonésia de Timor

Indonésia: registado sismo com magnitude de 6,1 na escala de Richter na ilha de Timor

Sismo de magnitude de 6.7 sentido no Chile. Abalo atingiu a região de Coquimbo.

Cabo Verde sentiu sismo mais forte dos últimos 15 anos, mas sem alarme. Cabo Verde registou, segunda-feira, o sismo mais forte dos últimos 15 anos, anunciou hoje o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), apesar de os prejuízos, com um ferido, terem sido limitados e circunscritos à ilha Brava, no sul.

Cabo Verde sentiu sismo mais forte dos últimos 15 anos, mas sem alarme. Abalo, com uma magnitude de 4,8 na escala de Richter, fez um ferido.

Cabo Verde regista atividade sísmica na ilha Brava com magnitude entre 4 e 4.5 na escala de Richter. Epicentros localizaram-se entre dois a três quilómetros da costa.

